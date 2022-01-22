РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 янв. В субботу в Щелковском драматическом театре покажут спектакль «Визит старой дамы», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Богатая дама возвращается в родной город, чтобы подарить его нищим жителям огромную сумму денег. За это благодеяние им нужно выполнить только одно условие. Каждый окажется перед выбором: стать ли предателем и палачом в обмен на процветание или сохранить остатки гуманности?

Начало сеанса - в 18:00.