РИАМО - 21 янв. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев был переведен из больницы, где он находился на лечении, в хоспис. Состояние актера оценивается как средней тяжести, сообщают «Известия».

В хоспис Куравлев попал с диагнозом «деменция смешанного типа». По данным издания у артиста развилась цереброваскулярная болезнь.

Ранее Куравлев находился на лечении в больнице в Коммунарке. Тогда медики поставили ему диагноз «пневмония».

Артист известен по участию в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многие другие.

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