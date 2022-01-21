РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 янв. Депутаты Госдумы Роман Терюшков и Александр Толмачев встретились со щелковскими спортсменами, руководителями физкультурно-оздоровительных учреждений и общественниками, на встрече обсуждалась востребованность ФОКов открытого типа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В 2021 году мы получали много обращений по строительству на отдаленных территориях физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Общими усилиями добились, чтобы на 400 млн (рублей - ред.) в год увеличили программу их финансирования. Сегодня вместе со спортсменами и общественниками обсудили, какие спортивные элементы должны присутствовать в таких комплексах и под какие виды спорта лучше делать ФОКОТы », — сказал Терюшков.

Встреча проходила в режиме онлайн-конференции, к которой присоединились представители Бронниц, Зарайска, Котельников, Талдома, Серпухова и Лыткарина. На этих территориях такие спортобъекты появятся в ближайшие 5 лет. Все участники встречи отметили важность подобных спортивных объектов.

«Мы хотим, чтобы таких площадок было как можно больше, потому что на них есть запрос от населения. Люди хотят заниматься спортом рядом с домом. Вместе с общественниками и спортсменами обсуждали, что именно будет больше востребовано — воркаут площадка или баскетбол, ведь в каждом районе есть свои особенности и свои востребованные виды спорта», — сказал Толмачев.

Проекты ФОКОТов типовые — все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами, а также доступны для занятий людей с ограничениями по здоровью.