РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 янв. Депутаты Госдумы Роман Терюшков и Александр Толмачев встретились со щелковскими спортсменами, руководителями физкультурно-оздоровительных учреждений и общественниками, на встрече обсуждалась востребованность ФОКов открытого типа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
Встреча проходила в режиме онлайн-конференции, к которой присоединились представители Бронниц, Зарайска, Котельников, Талдома, Серпухова и Лыткарина. На этих территориях такие спортобъекты появятся в ближайшие 5 лет. Все участники встречи отметили важность подобных спортивных объектов.
«Мы хотим, чтобы таких площадок было как можно больше, потому что на них есть запрос от населения. Люди хотят заниматься спортом рядом с домом. Вместе с общественниками и спортсменами обсуждали, что именно будет больше востребовано — воркаут площадка или баскетбол, ведь в каждом районе есть свои особенности и свои востребованные виды спорта», — сказал Толмачев.
Проекты ФОКОТов типовые — все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами, а также доступны для занятий людей с ограничениями по здоровью.
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