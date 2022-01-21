РИАМО - 21 янв. На 54-м км Киевского шоссе в новой Москве произошло массовое ДТП. В аварии столкнулись 9 автомобилей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
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РИАМО - 21 янв. На 54-м км Киевского шоссе в новой Москве произошло массовое ДТП. В аварии столкнулись 9 автомобилей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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