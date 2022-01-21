РИАМО - 21 янв. Московская область начнет получать вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» с 24 января, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«(Вакцинация подростков – ред.) через госуслуги организована, также как и взрослая прививка», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Данный препарат рассчитан на детей от 12 до 17 лет.

Эта вакцина была зарегистрирована в РФ в ноябре 2021 года. Детей до 15 лет можно привить только с согласия родителей. После 15 лет подростки могут вакцинироваться по своему желанию.

Ранее врачи не выявили серьезных побочных реакций на вакцину у подростков, которые принимали участие в исследовании препарата.

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