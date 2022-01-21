РИАМО - 21 янв. Черемушкинский районный суд Москвы избрал подозреваемому в двух попытках изнасилования меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители установили его причастность к преступлениям, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 21-летний парень 8 января напал на незнакомую женщину в Юго-Западном округе Москвы. Злоумышленник попытался изнасиловать жертву, однако 44-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление. Позже обвиняемый предпринял очередную попытку. 14 января он напал с теми же намерениями на 22-летнюю девушку, но и в этот раз получил отпор.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Причастность мужчины к преступлениям подтверждают собранные документы и проведенные следственные действия.

Злоумышленник находится под стражей. Следователи собирают дополнительные доказательства, расследование по уголовному делу продолжается.