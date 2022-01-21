РИАМО - 21 янв. В феврале 2022 года в Пекине состоятся XXIV зимние Олимпийские игры. Согласно утвержденному расширенному составу сборной России, в команду вошли 29 представителей Подмосковья в 11 дисциплинах 10 видов спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в состав сборной России вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Вся делегация России включает в себя 509 человек. Помимо спортсменов, туда поедут тренеры, специалисты Олимпийского комитета России и представители Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба.

При этом утвержденный список все еще не является окончательным. С учетом сложной эпидемиологической обстановки до 24 января в него могут быть внесены изменения.

В 2022 году на Играх в Пекине встретятся 4 тыс. спортсменов из 35 стран мира. В ходе спортивных состязаний будут разыграны 109 комплектов медалей в 13 видах спорта.

Программа XXIV зимних Олимпийских игр пополнилась 7 новыми дисциплинами: бобслей – «монобоб» (женщины); фристайл – «биг-эйр» (мужчины, женщины), «акробатика - группа – смешанная»; конькобежный спорт – «шорт-трек - эстафета смешанная»; прыжки на лыжах с трамплина – «командные соревнования – смешанные»; сноуборд – «сноуборд - кросс - группа – смешанная».