РИАМО - 21 янв. На 54-м км Киевского шоссе в новой Москве произошло массовое ДТП. В аварии столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Машины столкнулись около поселения Новофедоровское. Сейчас дорожное движение в сторону Москвы на трассе затруднено.

Автомобилистов призывают выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на шоссе в сторону столицы составляет свыше 5 км.

Как уточнила пресс-служба столичной Госавтоинспекции, в ДТП столкнулись 9 автомобилей, которые получили механические повреждения. Пострадавших нет. Дорожное движение на месте аварии ограничено: автомобили двигаются по одной из двух полос Киевского шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по оформлению ДТП и способствуют беспрепятственному проезду транспорта.

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