РИАМО - 21 янв. В Подмосковье были выявлены случаи мошенничества, когда в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб проникали преступники. Следуя простым мерам, можно избежать обмана со стороны злоумышленников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В городском округе Дзержинский произошла попытка совершить мошенничество. К пожилой жительнице пришли злоумышленники, представившиеся сотрудниками «Мособлэнерго». Бдительная соседка услышала шум в подъезде и пришла на помощь пенсионерке, благодаря чему мошенников удалось спугнуть.

Чтобы не попасть на удочку преступников, необходимо следовать определенным мерам. Если некто стучится в квартиру и представляется сотрудником коммунальных служб, необходимо вспомнить, было ли предупреждение о плановой проверке. При возникновении сомнений следует связаться с управляющей компанией и уточнить, не направляли ли оттуда своих сотрудников для проведения работ, а также спросить, были ли с ними согласованы действия других организаций.

Также через глазок двери следует попросить предъявить удостоверение. Сотрудники коммунальных служб обязаны носить специальную форму той организации, в которой работают. Кроме того, нужно помнить, что им запрещено продавать какие-либо товары.

Собственник жилья может узнать, требуется ли провести поверку или замену счетчиков, проверив паспорт прибора. Эта же информация указана в верхней части единого платежного документа.

Отмечается, что зачастую мошенники приходят к пенсионерам. Пожилые люди более подвержены внушению и могут стать жертвой обмана мошенников.

«Совет близких может спасти от необдуманных действий и нежелательных решений. Именно поэтому важно регулярно напоминать о правилах безопасности своим пожилым родственникам. Соблюдая необходимые правила профилактики, каждый находится в безопасности», – подчеркивает зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.