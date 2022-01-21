РИАМО - 21 янв. В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области планируется расселить аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Переселение затронет 3,79 тыс. человек, сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно программе, в Подмосковье в 2022 году расселению подлежат 68,3 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Отмечается, что регион принимает меры по досрочному выполнению всей программы расселения. Согласно программе, переселить подмосковных жителей аварийных домов планируется до конца 2023 года. Затем регион сможет приступить к выполнению новой программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2021 года.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева, сейчас в регионе предлагается две основные меры ускорения расселения аварийного фонда: использование сертификатов на реализацию старого жилья и покупку нового в любом округе региона и строительство новостроек муниципалитетами.

Сертификат позволяет собственникам аварийных жилых помещений не ждать переселения несколько лет, пока построят новый дом, и дает возможность самостоятельно выбрать новое жилье в любом городе Подмосковья. При этом деньги, вырученные с реализации старого жилья, можно потратить на взнос по ипотеке или строительство загородного дома на выбор собственника.

В 2022 году 6 муниципалитетов Подмосковья планируют полностью завершить программу расселения. В их число входят: Волоколамский и Можайский городские округа, а также Воскресенск, Чехов, Егорьевск и Лосино-Петровский.

В настоящее время на территории 9 муниципальных образований Подмосковья (Шатура, Солнечногорск, Ступино, Клин, Рузский округ, Сергиево-Посадский округ, Дмитровский округ, Богородский округ и Одинцовский округ) осуществляется строительство 17 многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Всего в регионе необходимо переселить из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, более 15 тыс. человек.

В 2021 году участниками программы переселения из аварийного жилья в Подмосковье стали 3 тыс. человек. Общая площадь расселенного непригодного для проживания жилья составила более 52 тыс. кв. метров.

Гендиректор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин отметил, что при реализации программы необходимо уделять особое внимание обеспечению высокого качества предоставляемого гражданам жилья, а также применению энергосберегающих технологий при его строительстве.

По словам Цицина, еще одним важным аспектом является использование в программе механизма комплексного развития территорий жилой застройки. Этот механизм позволяет обеспечить расселение аварийного жилищного фонда и формирование благоустроенных общественных пространств с современной социальной и коммунальной инфраструктурой.

Между Фондом ЖКХ и Московской областью уже заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве в части реализации проектов комплексного развития территорий жилой застройки.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Данные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется министерством строительства и ЖКХ РФ.

В Минстрое Подмосковья обсудили ускоренное расселение аварийного жилья в двух округах>>