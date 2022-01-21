РИАМО - 21 янв. в Подмосковье объявлен конкурс на капитальный ремонт ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница». Работы проведут в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» в городском округе Балашиха», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проектированию и проведению капремонта здания медучреждения.

Капремонт пройдет в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств бюджета региона.