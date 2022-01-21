РИАМО - 21 янв. Следователи оперативно завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который нахамил пассажирам автобуса в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Конфликт между мужчиной, который назвал себя дагестанцем, и пассажирами произошел 16 января в Москве. После отказа водителя остановиться в неположенном месте хам нагрубил ему и пассажирам. Дебошир обещал «бить русских». Позже его задержали в Калужской области.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что люди в автобусе – нацисты. Позднее он и его родители извинились за данный инцидент. 18 января дебошира арестовали на 2 месяца.

«Столичными следователями оперативно проведен комплекс необходимых следственных действий, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигуранта, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы», - отметила Иванова.

Столичные следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело в отношении хама было передано для направления в суд.