РИАМО - 21 янв. В Московской области объявлен конкурс на проведение капитального ремонта Домодедовской центральной городской больницы. Планируется, что работы будут завершены в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Начальная цена закупки составила 129 886 197 рублей. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0148200005422000002).

Исполнителю работ предстоит спроектировать и выполнить капитальный ремонт здания учреждения здравоохранения. Окончить капремонт планируется до конца текущего года.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и будут осуществлены за счет средств бюджета региона.

Свыше 120 подмосковных объектов здравоохранения отремонтировали в 2021 г>>