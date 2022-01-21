РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. С 21 февраля по 30 сентября 2022 года в городских округах Котельники и Дзержинский ограничат движение грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничение будет действовать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 на Дзержинском шоссе – от Новоегорьевского шоссе до улицы Энергетиков. Также движение ограничат на участке Северного проезда, Угрешского проезда – от Дзержинского шоссе до Угрешской улицы, на улице Энергетиков – от Дзержинского шоссе до развязки с 16 км МКАД.

Запрет распространяется на грузовые транспортные средства (с грузом или без груза), имеющие разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн.

На дорогах установят соответствующие дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации для контроля за проездом.