РИАМО - 21 янв. Сотрудники правоохранительных органов Германии экстрадировали в Россию троих фигурантов уголовных дел. Преступников доставят в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Одним из злоумышленников, которых доставят в Россию, является бывший советник главы Республики Дагестан Осман Махачев. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки за содействие в получении административной должности. В 2019 году в отношении него возбудили уголовное дело, однако он скрылся от следователей и позднее был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ноябре его задержали в Германии.

Другой обвиняемый, гражданин Грузии Гоча Пипия, является фигурантом уголовного дела по факту кражи. В 2017 году в Светлогорске он похитил из магазина деньги и украшения из янтаря. Сначала была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но потом Пипия покинул Россию. В мае правоохранителям поступила информация, что он находится в Германии. Тогда и было принято решение о его экстрадиции.

Еще в Россию отправили Мурата Айдарова. Он обвиняется в том, что в 2000 году избил человека, который задолжал ему денег, насильно поместил его в подвал, где продолжил побои. Айдаров отпустил пленника после получения расписки на сумму, которая в 4раза больше реального размера долга. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник выехал за пределы РФ. В сентябре его удалось задержать на территории Германии.