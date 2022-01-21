РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. К административной ответственности привлекли водителя грузовика, который повредил часть надземного пешеходного перехода на автодороге М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 20 января в 21:40.
Движение по указанному пешеходному переходу закрыто, ближайший надземный пешеходный переход расположен на 28 км автодороги М-7 «Волга», оборудованный соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии