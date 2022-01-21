РИАМО - 21 янв. В Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будут построены 12 дорожных объектов. Новые объекты появятся в 9 городских округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Протяженность новых дорожных объектов превысит 30 км. Завершение строительства 3 из 12 объектов значительно улучшит уровень жизни жителей региона.

«В этом году в планах завершить строительство 12 объектов, из них 3 наиболее социально значимые. Их открытие улучшит транспортную доступность для более чем полумиллиона жителей Подмосковья», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В 2022 году будет запущено движение на первом этапе Северного обхода Лобни от Дмитровского шоссе до микрорайона Луговая, в том числе на путепроводе через железнодорожные пути Савеловского направления. Общая длина нового участка будет 4,7 км.

Новая дорога позволит жителям Лобни добираться до Дмитровского и Рогачевского шоссе. Кроме того, будет ликвидировано пересечение с железнодорожными путями, а время на выезд и въезд в город сократится до получаса.

Значимым для жителей станет и завершение реконструкции Лобненского шоссе. На участке от пересечения улицы Ленина и Краснополянинского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе увеличат число полос движения с 4 до 7. Еще будет реконструирован мостовой переход через реку Мещериху, а на всем протяжении трассы установят освещение, обустроят тротуары и 6 остановок общественного транспорта.

Проект позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе и сократить время в пути от городу до аэропорта Шереметьево и обратно на 30 минут, а также улучшить транспортную доступность деревень Чашниково и Носово.

Еще одним социально значимым дорожным объектом, строительство которого запланировано на этот год, стала реконструкция улицы Туполева в Жуковском. Здесь дорогу по основному ходу расширят до 4-6 полос, построят 5 надземных пешеходных переходов и оборудуют их необходимыми для маломобильных граждан элементами. Кроме того, под площадью Громова появится 700-метровый четырехполосный тоннель.

Все это позволит сделать дорожное движение на участке бессветофорным и ускорит проезд до улицы Туполева на 10 минут, а до Новорязанского шоссе – на 15-20 минут.

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