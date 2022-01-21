РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. В Балашихе задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже велосипеда стоимостью 37 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что из тамбурного помещения дома на Первомайском проезде был похищен ее велосипед. Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в Отдел полиции ранее судимый 39-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Балашихинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.