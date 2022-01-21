РИАМО - 21 янв. По итогам прошлого года 2 подмосковных производителя получили высокие оценки в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта в категории малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Речь идет об ООО «Плодоимпорт» и ООО «Перони». Первая входит в Российский агропромышленных холдинг, работающий на рынке продуктов питания. Фирма предлагает продукты торговой марки «Дядя Ваня». Ее продукция часто получала первые места, знаки качества и общественного признания во всероссийских и международных конкурсах и выставках.

ООО «Плодоимпорт» удостоена звания победитель всероссийского конкурса «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», а в 2020 году компания заняла второе место в конкурсе в номинации «Прорыв года».

Создатели фирмы придумали уникальный, натуральный и инновационный продукт во всем мире – мед-суфле. С 2015 года компания начала выход на экспорт и на данный момент поставляет продукцию в более 20 стран мира.

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