РИАМО - 21 янв. В здании МГУ на улице Ленинские Горы в столице произошел пожар, там загорелась дверь в лабораторию, сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на 6-м этаже главного здания МГУ поступило в 17:59. Площадь пожара составила 1 кв. м.

В 18:18 пожар был оперативно потушен. Сведений о пострадавших в данном инциденте не поступало.

До прибытия пожарных здание вуза самостоятельно покинули 20 человек.

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