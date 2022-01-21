РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Управляющая компания ООО «Импульс» Подольска проведет расчистку территории от снега в ЖК «Весенний» 24 и 25 января, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Работа будет проводиться спецтехникой с 9:00 до 18:00. Трактор начнет движение от въезда на территорию ЖК, мимо магазина «Магнит», затем по дороге вдоль поля. После этого он отправится на дворовую территорию дома №1, к дороге вдоль аллеи домов №№1, 2 и далее.

Жителей просят убрать машины в соответствии со схемой движения трактора для более качественной и быстрой уборки.