РИАМО - 21 янв. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, сообщает kp.ru.

Он также призвал подумать о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны уехать в РФ.

«Что касается угроз, то да, мы обсуждали Украину. Пытались обусловить все «деэскалацией». Завершили все договоренностями, что на следующей неделе представят ответы», - добавил Лавров.

По его словам, западные страны сами раскручивают истерику вокруг «российской угрозы» для Украины, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений.

«Кто кому угрожает еще - это вопрос. Вся эта истерика, которую раскручивают западные коллегии, идет к тому, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений», – подчеркнул он.

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