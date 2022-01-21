РИАМО - 21 янв. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, сообщает kp.ru.
Он также призвал подумать о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны уехать в РФ.
По его словам, западные страны сами раскручивают истерику вокруг «российской угрозы» для Украины, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений.
«Кто кому угрожает еще - это вопрос. Вся эта истерика, которую раскручивают западные коллегии, идет к тому, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений», – подчеркнул он.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии