РИАМО - 21 янв. Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, обвиняемый в мошенничестве, заключен под стражу на два месяца решением Хорошевского суда Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Согласно имеющимся данным, преступление произошло около 5 лет назад, а в качестве потерпевшей стороны фигурирует компания «Спецтрансстрой». Остальные детали дела уточняются.

Владимиру Токареву 44 года. В Минтрансе России он работает с осени 2018 года. Должность замминистра получил в январе 2021 года.