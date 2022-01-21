РИАМО - 21 янв. Аналитики базы недвижимости ЦИАН провели исследование и выделили категории граждан, которым наименее охотно сдают квартиры в Москве. Согласно результатам исследования, чаще всего отказ в аренде жилья получают семьи с маленькими детьми, владельцы домашних животных и арендаторы, не состоящие в родственной или семейной связи, сообщает РБК.

Исследование показало, что требования собственников квартир к арендаторам в Москве повышаются. Так, летом 2021 года аренду квартиры одобрили 50% желающих, сейчас жилье сдают только трети потенциальных арендаторов. При этом нескольким категориям квартирантов сложнее всего получить одобрение аренды.

По данным исследования, труднее всего снять квартиру одновременно нескольким арендаторам. Так, квартирант-одиночка получит одобрение в 41% случаев, пара – в 38% случаев, а трое съемщиков – в 21% случаев.

Низкий шанс арендовать квартиру также имеют арендаторы-друзья, не состоящие в родственных или семейных отношениях. А также семьи с детьми и квартиранты, имеющие домашних животных.

Кроме того, при сдаче квартиры арендодатели учитывают профессию квартиранта. Наименее охотно жилье сдают людям, занятым в медицинской сфере. Также немного шансов на положительное решение по аренде имеет административный персонал.

При этом шансы получить квартиру выше у банковских сотрудников, IT-специалистов , госслужащих и работников фитнес-индустрии.

Сложность аренды жилья в Москве также зависит и от района, в котором располагается квартира. Так, сложнее всего снять квартиру в СВАО, ЮВАО и ВАО, в этих округах одобрение на съем получают только 30-33% арендаторов.

Наиболее лояльны к арендаторам собственники квартир в Бутырском районе, Марфино и Гольяново, где в 2021 году было одобрено около 60% заявок на заселение.

Кроме того, среди лояльных собственников арендодатели квартир в новой Москве и ЦАО. Там доля одобрений аренды составит 40-55% и 53% соответственно.

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