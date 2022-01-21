РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи пройдет кастинг на конкурс красоты «Мисс Мытищи» 8 и 9 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте МЦ «Импульс».

Участие в кастинге могут принять девушки от 14 до 35 лет, которые живут, учатся или работают на территории Мытищ, хотят попасть на сцену и проявить свои таланты.

8 февраля кастинг состоится с 16:00 до 21:00; 9 февраля - с 16:00 до 21:00. С собой необходимо взять туфли на каблуках (от 10 см); кроссовки, спортивные штаны и футболку; резинку для волос; наброски творческого номера, который планируется показывать на конкурсе; хорошее настроение.

Подать заявку на конкурс можно по ссылке. Задать вопросы можно в Instagram-аккаунте МЦ «Импульс». Адрес: г. Мытищи, ул. Силикатная, 12, МЦ «Импульс».