РИАМО - 21 янв. В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил 75,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились в регионе 4 916 572 человека. Полностью вакцинировались от инфекции 4 739 863 человека.

Всего в Московской области было выявлено 679 578 случаев Covid-19, врачи вылечили 614 520 пациентов, умерли 12 959 заболевших.

В России уровень коллективного иммунитета составляет 64,4%, в Москве – 66,6%.

В Московской области заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекции, которая происходит из-за штамма «омикрон». В регионе закупили необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты.

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