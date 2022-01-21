РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Безопасность горожан при катании с двух природных горок в Подольске вызывает обеспокоенность у спасателей округа, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается мониторинг мест массового катания с природных горок в рамках акции «Горки», проводимой силами спасателей пожарно-спасательных частей противопожарно-спасательной службы Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас»). В зоне ответственности Подольского территориального управления обеспокоенность вызывают три природных спуска (горки), два из которых в Подольске, - в поселке Дубровицы и парке имени Талалихина, а также Никитские горки в городском округе Домодедово.

На горке в поселке Дубровицы для предотвращения травматизма был выполнен отвал из снега внизу спуска, установлена информационная табличка о запрете катания. В парке имени Талалихина для обеспечения безопасности установлено железное ограждение и 3 информационные таблички о запрете катания. На Никитских горках только планируется благоустройство спуска.

Меры безопасности и профилактики предприняты в тесном сотрудничестве с представителями комитетов и управлений администраций муниципалитетов и директоратом мест, где находятся потенциально опасные спуски. Также продолжается и раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с необорудованных горок (спусков).