РИАМО - 21 янв. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей Москвы понизился с 68,5% (по данным на 14 января) до 66,6% (по данным на 21 января), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве сделали 6 948 074 человека. Прививку обоими компонентами вакцины сделали 6 583 886 человек.

За прошедшие сутки в Москве выявили рекордное число случаев заболевания коронавирусом – 15 987.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает осложняться. Причиной очередной волны пандемии стал новый штамм «омикрон», обладающий высокой заразностью.

Единственным подтвержденным способом защиты организма от коронавирусной инфекции является прививка.

Вакцинация и ревакцинация от Covid-19 в России проводится бесплатно. В Москве прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>