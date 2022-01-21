РИАМО - 21 янв. Московское областное УФАС России оштрафовало администрацию городского округа Шатура Московской области за непредставление сведений (информации), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Ранее в управление обратились с заявлением ТСЖ «Жарова-25» о возможных нарушениях антимонопольного законодательства администрацией при определении единой теплоснабжающей организации.

Для полного и всестороннего рассмотрения поступившей информации на основании статьи 25 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» администрации округа направлен запрос информации, содержащий мотивированные требования о предоставлении в документов и сведений.

Администрация документы в установленные сроки не представила.