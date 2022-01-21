РИАМО - 21 янв. Уровень коллективного иммунитета в России составил 64,4%. Ввели хотя бы один компонент вакцины 81 981 007 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Данные о коллективном иммунитете в России собраны на основе эпидемиолого-математической модели достижения коллективного иммунитета против Covid-19. Полностью привились 78 059 701 человек.

За минувшие сутки в России был зафиксирован рекорд по числу зафиксированных заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего в стране было выявлено 49 513 случаев заболевания Covid-19. С начала пандемии количество подтвержденных заражений составило 10 987 774.

Лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания и опасных последствий заражения коронавирусом является вакцинация. Бесплатно привиться отечественными препаратами можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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