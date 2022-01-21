РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В Центральном парке культуры и отдыха Люберец 26 января пройдет акция «Покорми птиц зимой», на которой подведут итоги конкурса кормушек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Начало акции в 11:00.

Жителям горокруга предлагают принести сделанную кормушку и выиграть приз. Главное правило – у кормушки должны быть крыша и бортики, а также возможность закрепить ее на дереве.

Три самые красивые кормушки вывесят в Центральном парке.