РИАМО - 21 янв. Дорожные службы Московской области перед снегопадом провели превентивную обработку противогололедными материалами основных дорог. Сейчас трассы и улицы региона продолжают расчищать от снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 23 января. До конца этой недели может выпасть до трети от месячной нормы осадков.

«За минувшую ночь обработано (от гололеда – ред.) свыше 15 тыс. км. В работах задействовали более 2,4 тыс. единиц спецтехники, в том числе свыше 600 комбинированных дорожных машин, и 2,6 тыс. рабочих. Уборка и расчистка дорог продолжается, при необходимости будет привлечена дополнительная техника и ресурсы», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

После прошедшего снегопада дороги и тротуары приводятся в нормативное состояние в соответствии с регламентными сроками. Так, через 5 часов убирают снег на высокоинтенсивных дорогах, на низкоинтенсивных – через 12 часов. Тротуары и остановки очищают от снега в течение 24 часов после завершения снегопада.

Во время непогоды возможно наличие рыхлого снега толщиной в 2 см на высокоинтенсивных дорогах, на низкоинтенсивных – 4 см, в заездных карманах и посадочных площадках до 6 см.

Подмосковным водителям напомнили о соблюдении ПДД. Им посоветовали быть внимательными на дорогах, соблюдать ограничения скорости, не маневрировать. Пешеходам вечером и ночью следует носить световозвращающие элементы, не переходить дорогу в неположенных местах.

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