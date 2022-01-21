РИАМО - 21 янв. Правительство России с 21 января переходит на удаленный режим работы, совещания также будут проходить дистанционно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Перейти на удаленку распорядился глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Это связано с высокой заболеваемостью Covid-19.

В рамках поручения премьер-министра планируется перевести на удаленку совещания вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.

Ранее Мишустин поблагодарил врачей за активную борьбу с Covid‑19.

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