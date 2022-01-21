РИАМО - 21 янв. В пятницу заработал новый пешеходный тоннель на остановочном пункте Поварово в городском округе Солнечногорск, который будет удобен жителям Солнечногорска, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пассажирам теперь будет безопаснее пересекать железную дорогу и попадать к платформам пригородных поездов.

Новый подземный переход построили без остановки высокоскоростного движения по главному ходу Октябрьской железной дороги. Ширина пешеходного тоннеля – 4 м, длина – 55 м, 33 м из которых – тоннельная часть.

Подземный переход оборудовали наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан.