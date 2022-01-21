РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске 25 января отпразднуют День студента, мероприятие пройдет на катке в парке им. Талалихина, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Студенческий праздник пройдет на коньках в городском парке культуры и отдыха им. Талалихина в рамках Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь». В этот день с 19:30 до 21:30 городской каток откроет свой лед бесплатно всем желающим при предъявлении студенческого билета.

Участникам рекомендуется взять с собой коньки и хорошее настроение. Студентов будет ждать 2 часа бесплатного катка, конкурсная программа, праздничная атмосфера, выступления фигуристов из отделения фигурного катания по хоккею «Витязь» и многое другое.