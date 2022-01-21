РИАМО - 21 янв. Загруженность столичных дорог вечером в пятницу составила 9 баллов из 10 возможных. Наибольшие затруднения в движении отмечаются на Садовом кольце, ТТК и почти на всех дорогах в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Значительные затруднения в движении автомобилей зафиксированы на Беговой улице, Нижегородской улице, шоссе Энтузиастов, улице Вавилова и Университетском проспекте.

Также сильнейшие дорожные заторы образовались возле станций метро «Таганская», «Ломоносовский проспект», «Арбатская», «Сухаревская», «Авиамоторная» и «Тульская».

По прогнозу к 18 часам загруженность дорог мегаполиса спадет до 8 баллов, к 19 часам – до 7 баллов, а к 20 часам – до 5 баллов.