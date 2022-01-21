РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В городском округе Люберцы за минувший год на утилизацию собрали более 324 тонн отработанных автомобильных покрышек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из общего числа собранных покрышек 264 тонны собраны с контейнеров, расположенных около дома №9 на ул. Гаршина и возле дома №31 на ул. Никитина в Томилине, около дома №1 на ул. Транспортной в Люберцах и на Школьной улице в поселке Октябрьский.

На комбинате экологического обслуживания в Машкове за год собрали более 60 т покрышек. Предприятие находится по адресу: тупик Промзона Кореневский, д. 2, литера В.