РИАМО - 21 янв. Подмосковных бизнесменов и самозанятых, которые реализуют товары собственного производства, а также продукты питания и напитки на маркетплейсах, продолжат поддерживать субсидиями в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева эта мера поддержки была введена в регионе в 2021 году, чтобы малый и средний бизнес имел возможность стабильно реализовывать продукцию.

Из-за пандемии коронавируса предприниматели оказались в трудном положении. Особенно это отразилось на тех, чьи проекты были полностью ориентированы на торговлю в традиционных магазинах. В 2020 году во время самоизоляции многие жители начали активно делать покупки онлайн. Наиболее удобными и популярными стали маркетплейсы с развитой цепочкой продаж, товары с онлайн-площадок доставляли оперативно и любому адресу.

Сейчас в числе маркетплейсов-партнеров Подмосковья: Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «ЛеснойРесурс», «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», «Детский мир», «СберМегаМаркет».

«Для поддержки предпринимателей в прошлом году в Московской области была введена субсидия для выхода на маркетплейсы, которая дает возможность компенсировать до 50% затрат (но не более 500 тыс. рублей) на оплату услуг торговых интернет-площадок: комиссии и затраты на рекламу товаров», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данная мера поддержки оказалась довольно популярной. В прошлом году в рамках этой субсидии Подмосковье компенсировало предпринимателям региона в общей сложности свыше 45 млн рублей.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области действует еще ряд мер: предоставляют гранты и субсидии социальным предприятиям, компенсируют затраты на приобретение оборудования для создания и модернизации производства, а также на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.

Подробную информацию можно получить на https://uslugi.mosreg.ru/services/20796, а также на горячей линии поддержки бизнеса 0150, по номеру 8 (495) 109-07-07 или в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».

Более 1,3 тыс подмосковных предпринимателей получили региональную поддержку в 2021 году>>