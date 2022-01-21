РИАМО - 21 янв. Подмосковных бизнесменов и самозанятых, которые реализуют товары собственного производства, а также продукты питания и напитки на маркетплейсах, продолжат поддерживать субсидиями в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева эта мера поддержки была введена в регионе в 2021 году, чтобы малый и средний бизнес имел возможность стабильно реализовывать продукцию.
Из-за пандемии коронавируса предприниматели оказались в трудном положении. Особенно это отразилось на тех, чьи проекты были полностью ориентированы на торговлю в традиционных магазинах. В 2020 году во время самоизоляции многие жители начали активно делать покупки онлайн. Наиболее удобными и популярными стали маркетплейсы с развитой цепочкой продаж, товары с онлайн-площадок доставляли оперативно и любому адресу.
Сейчас в числе маркетплейсов-партнеров Подмосковья: Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «ЛеснойРесурс», «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», «Детский мир», «СберМегаМаркет».
По ее словам, данная мера поддержки оказалась довольно популярной. В прошлом году в рамках этой субсидии Подмосковье компенсировало предпринимателям региона в общей сложности свыше 45 млн рублей.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области действует еще ряд мер: предоставляют гранты и субсидии социальным предприятиям, компенсируют затраты на приобретение оборудования для создания и модернизации производства, а также на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.
Подробную информацию можно получить на https://uslugi.mosreg.ru/services/20796, а также на горячей линии поддержки бизнеса 0150, по номеру 8 (495) 109-07-07 или в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».
Более 1,3 тыс подмосковных предпринимателей получили региональную поддержку в 2021 году>>
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