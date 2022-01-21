РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Жителей подмосковного Подольска 22 января приглашают на творческую встречу с художником Дмитрием Поляковым, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Творческая встреча с художником и преподавателем МГАХИ имени Сурикова Поляковым будет посвящена 190-летию со дня рождения великого русского живописца Ивана Шишкина. В рамках встречи пройдет мастер-класс по акварели с художником.

Начало мероприятия в 14:00, вход свободный. Встреча будет проходить в центральной библиотеке по адресу: ул. Свердлова, д. 38.