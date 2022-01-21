РИАМО - 21 янв. Здание Центробанка России на Неглинной улице в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщает ТАСС.

Сообщение было анонимным. Персонал здания эвакуирован. Вызваны все необходимые службы, идет проверка.

Среди специалистов, прибывших к зданию, есть также и кинологи.

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