РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове подготовили проект нового детского сада, под который отдадут здания бывшего банка «Возрождение», сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

«Готов проект капитального ремонта здания бывшего банка «Возрождение». Перед проектировщиками стояла задача – максимально рационально использовать каждый квадратный метр помещений, чтобы разместить в детском саду 4 группы детей, полноценный медкабинет и пищеблок с полным циклом приготовления блюд», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу.

Также предстоят работы по благоустройству: на территории детского сада появятся игровые зоны, малые архитектурные формы и прогулочные веранды.

Сдать детский сад планируют в октябре этого года.