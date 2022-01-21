РИАМО - 21 янв. Если у человека в состоянии покоя появляется одышка, а температура держится выше 38 градусов, то ему нужно обратиться к врачу, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он добавил, что опасным проявлением коронавируса также является понижение сатурации. Если показания пульсоксиметра постоянно ниже 94, то это повод срочного обращения к врачу.

«Чего принимать при легком и средне-тяжелом лечении ковида, тем более вызванный «омикроном», самостоятельно категорически не нужно: антибиотики (уже говорили), стероидные гормоны, кроверазжижающие», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данные препараты назначаются только врачом и строго индивидуально по специальным показаниям.

По его словам, из-за высокой заразности данного штамма коронавирусом переболеют все.

«Главное, запомните: ковид уже никуда не уйдет. Регулярно будут появляться новые и новые штаммы. Год, прошедший с начала вакцинации от ковида, нам показывает: мы четко видим, что при всех штаммах вакцина спасает жизни», – заключил врач.

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