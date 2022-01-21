РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Депутат Подольска Олег Паскарь не выявил нареканий в уборке снега на территории школы №5 в микрорайоне Климовск.

«Проверил качество зимнего содержания территории школы №5 в микрорайоне Климовск и хочется отметить, что снег вычищен практически до асфальта, а значит дети безопасно передвигаются за получением новых знаний», - написал на своей странице во «ВКонтакте» Паскарь.

Также он проверил своевременность вывоза мусора во дворе по улице Мичурина, дом №5 и во дворе по улице Западная, дом №12.

«Мусор вывозят своевременно, нареканий к работе оператора нет», - заключил он.