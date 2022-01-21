РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте Лидия Антонова проверила работу волонтерского штаба в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Выяснила, в какого рода поддержке сегодня нуждается люберецкий штаб. Определили план деятельности на ближайший месяц. С учетом сложной эпидемиологической обстановки нужно быть готовыми к увеличению количества заявок от населения», – сказала Антонова.

По ее словам, волонтеры работают в плановом режиме. Резкого увеличения количества запросов не было.

«В деятельности центра могут участвовать лица старше 18 лет. Но известны примеры, когда в центр приходят подростки со своими родителями – просят с разрешения старших тоже записаться в добровольцы», – добавила Антонова.

Замруководителя волонтерского штаба Ашот Маргарян подчеркнул, что за январь отработано около 30 заявок. Центр обеспечен необходимыми ресурсами. В волонтерском штабе помогают порядка 150 человек. Большая часть – это студенты, члены МГЕР и Молодежного парламента Люберец.

Обратиться за помощью можно по телефонам: 8(495)503-55-36 или 8(916)427-28-31. Единый номер горячей линии #МыВместе: 8(800)200-34-11.