РИАМО - 21 янв. В России создали первый онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая – выдающегося отечественного ученого и путешественника XIX века, сообщает пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая.

Там представлены уникальные экспонаты острова Новая Гвинея, макет Берега Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, история путешествий ученого, копии рисунков, книги и фильмы о Миклухо-Маклае, а также статьи, которые были подготовлены профильными специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук.

Комплексный подход и материалы проекта, представленные на страницах онлайн-музея в удобной и современной форме, позволят ознакомиться с достижениями россиян в исследовании мира в XIX веке и последователей, прошедших по следам ученого в наши дни.

Материалы музея могут быть использованы в курсах истории, географии и обществознания, в том числе в рамках дополнительного образования для учащихся средних и высших учебных заведений.

Посетить онлайн-музей можно по ссылке: http://mikluho-maclay.online/.

Москвичам рассказали о цифровых проектах столичных музеев>>