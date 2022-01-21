РИАМО - 21 янв. В Москве построят транспортно-пересадочный узел, который свяжет станцию МЦД-1 Кунцевская с Большим кольцом, Арбатско-Покровской и Филевской линиями метро, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Постановление о проведении работ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин. Станции свяжут с помощью крытого пешеходного перехода.
Сейчас подъезды к станции затруднены. На них требуется увеличить число маршрутов и остановочных пунктов, так как станция расположена в жилом квартале.
Проект предполагает продление улицы Ивана Франко и расширение проезжей части на 8 м. Кроме того, реконструкция затронет улицы Алексея Свиридова и Тарутинскую. В итоге на участке появится 6 новых остановочных пунктов.
Чтобы повысить комфорт пассажиров, от станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар до остановок наземного городского пассажирского транспорта обустроят навесы по принципу «сухие ноги». Также там появятся новые парковки площадью 250 кв. м вдоль улицы Алексея Свиридова и 1 375 кв. м рядом со станцией Славянский бульвар.
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