РИАМО - 21 янв. В Москве на дорогах образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Особенно затруднено движение в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Особые сложности возникли около станций метро «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Боровицкая» и «Арбатская». Затруднено движение по улицам Александра Солженицына, Высоцкого.

Одной из причин замедления дорожного движения стали дорожные работы, которые сейчас проходят на Нижегородской улице, Кутузовском проспекте и на других местах. Также, по данным сервиса, в городе произошло много ДТП.

Еще одна причина пробок — сильный снегопад. В ближайшие часы загруженность на дорогах вырастет до 8 баллов.