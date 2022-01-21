РИАМО - 21 янв. На территории Подмосковья отходы поступают на специальные комплексы по переработке. Среди выброшенных вещей нередко находятся ценные предметы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Ранее на территории региона были расположены полигоны советского образца. На замену им пришли 11 современных КПО, которые перерабатывают и направляют на вторичную переработку половину всех отходов.

«С 2019 года более 5,4 млн тонн не попало в захоронение. Например, если загрузить весь этот объем в ж/д составы, то поезд растянется от Москвы до города Омска», – отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители Московской области нередко выбрасывают интересные предметы или ценные вещи. Например, в музей КПО «Восток» группы компаний «ЭкоЛайн» поступило 2 иконы святых Николая Чудотворца и Нила Столбенского. Судя по состоянию икон, они долгое время служили своих хозяевам. Теперь рядом с ними находится «Священное Писание – Перевод нового мира», переведенное с английского языка в 1984 году.

На комплексе «Юг» был обнаружен баян «Сармат» – такие музыкальные инструменты производились в СССР в середине XX века. Баян хорошо сохранился, при нем остался произведенный в Ростове-на-Дону футляр. Также в состав экспозиции музея находок входит оружие. Например, среди экспонатов представлены съемный штык, пневматический пистолет и даже пулемет Дегтярева. На комплексе «Дон» в Кашире тоже представлены интересные экспонаты: баян, гармонь и африканский барабан.

На линии сортировки комплекса «Север» компании «РТ-Инвест» были найдены записи старых частушек. Произведения были посвящены новогоднему застолью, вместе с ними были найдены черно-белые фотокарточки. Они тоже стали экспонатами музея находок.

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