РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 янв. В пятницу в Щелковской художественной галерее прошло открытие ежегодного выставочного проекта в рамках сотрудничества с Академией акварели и изящных искусств С. Н. Андрияки, на ней представлены работы учеников и преподавателей академии, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня открыли ежегодный совместный проект с академией Сергея Андрияки. Это для нас стало уже доброй традицией, надеемся на дальнейшее сотрудничество. В этом году на выставке впервые представлена керамика, мозаика, а также появились интересные индустриальные пейзажи», - сказал директор Щелковской художественной галереи Александр Беглов.

Новая экспозиция состоит из порядка 70 работ разных по жанру и технике исполнения. Кроме того, в галерее представлены разные виды декоративно-прикладного искусства.