РИАМО - 21 янв. В школах Подмосковья проходят тематические уроки «Исследование кибератак» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Открытый урок по данной теме состоится в Химках 22 января, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По предварительным данным, с 17 января по 6 февраля в уроках по данной теме примут участие 432 820 учеников из 1-11 классов, более 12 тыс. педагогов из 1058 школ Московской области.

В 10:00 22 января начнется открытый урок в Химкинском лицее (Химки, ул. Машинцева, д. 6), в нем участвует сборная команда школьников 4-9 классов.

Ранее зампред правительства региона Ирина Каклюгина отметила, что учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями и помогают ребятам не только узнать новое о мире IT, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

«Тема важная — безопасность в сети. Все задания представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних и старших классов», — подчеркнула Каклюгина.

Данный урок можно будет посмотреть самостоятельно в удобное время на официальном сайте проекта. Сначала школьникам покажут видеолекцию, а потом можно будет перейти к выполнению задания.

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